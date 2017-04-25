СМИ: в ОАЭ построят Готэм-Сити из комиксов и фильмов про Бэтмена

ДУБАЙ, 25 апр — РИА Новости. Девелоперская компания в Абу-Даби, занимающаяся строительством нового масштабного тематического парка, обнародовала детали проекта — в том числе создание вымышленного Готэм-Сити, в котором происходит большая часть событий из комиксов и фильмов про супергероя Бэтмена, сообщает издание Gulf Business.

Ранее СМИ сообщали, что запланированная стоимость проекта составляет 1 миллиард долларов.

Работа по строительству в парке Warner Bros. World Abu Dhabi идёт по плану, и он откроется для посетителей в 2018 году. Парк будет состоять из шести тематических зон, в том числе, вымышленных городов супергероев Метрополиса, в котором происходят события комиксов другого известного персонажа DC — Супермена, и Готэм-Сити. При этом, эта часть парка будет выглядеть как настоящий город — с небоскребами и улицами.

Один из секторов парка будет стилизован под "старый Голливуд". Кроме того, одна из зон парка будет посвящена популярным мультипликационным сериалам. Площадь парка аттракционов составит 150 тысяч квадратных метров. На данный момент проект, который расположился на искусственном острове Yas Island, завершен на 60%.