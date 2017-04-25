Ляшко рассказал о четырехчасовом допросе в антикоррупционном бюро

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что его четыре часа допрашивали в Национальном антикоррупционном бюро по факту возможного незаконного обогащения.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении Ляшко.

"Меня четыре часа допрашивали в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения. Я спрашиваю: "Кого?" — "Лица". Я спрашиваю: "Какого лица?" — "Нет лица. Личность не установлена". Тогда, о чем вы меня допрашиваете? По какому факту и по какому делу? Поскольку допрос длился в НАБУ, мы дали все показания ", — заявил Ляшко.

Он отметил, что заинтересован в том, чтобы максимально установить истину и доказать, что это сфальсифицированное уголовное производство.

"Абсолютно вымышленное дело. Нет никаких оснований для возбуждения дела. Нет даже факта. Они не могут сообщить факт, по которому возбуждено дело", — отметил Ляшко.