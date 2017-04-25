Лавров: Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Афганистане

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Афганистан преодолел период нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем.

"Россия искренне заинтересована в том, чтобы столь дружественная нам страна преодолела период нестабильности и сконцентрировалась на процветании своего народа", — сказал Лавров.

По его словам, российская сторона продвигает "поддержку национальному диалогу". "И мы готовы использовать любые форматы для того, чтобы обеспечить поддержку внешних игроков этому процессу", — добавил глава МИД РФ.