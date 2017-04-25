Латвия выделила 34 тысячи евро на помощь пострадавшим на Украине

РИГА, 25 апр — РИА Новости. Правительство Латвии из средств на непредвиденные обстоятельства выделило 34 тысячи евро нескольким министерствам в поддержку пострадавших от военных действий на Украине, сообщила пресс-служба правительства республики.

Средства выделены МИД, министерству благосостояния, Минздраву и подведомственной ему Национальной службе здравоохранения.

"Средства пойдут на доставку из Украины в Латвию и обратно пострадавших лиц, на обеспечение технических вспомогательных средств, на лечение в Латвии по крайней мере пяти пострадавших", — говорится в сообщении.

Пострадавшие в конфликте на востоке Украины лечатся в Латвии с 2014 года. За этот период в рамках программы государственной поддержки лечение получили 26 украинских военнослужащих.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.