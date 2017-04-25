В британском парламенте считают, что Brexit угрожает высшему образованию
15:1125.04.2017
(обновлено: 15:17 25.04.2017)
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ЛОНДОН, 25 апр – РИА Новости, Мария Табак. Комитет по образованию палаты общин парламента Великобритании призвал власти страны срочно гарантировать сохранение после Brexit прав на работу в стране преподавателей из Европы, работающих в британских университетах, предупредив об угрозе для высшего образования, которую представляет собой выход страны из ЕС.
"Британское высшее образование является мировым лидером, но Brexit угрожает нашей международной конкурентоспособности и успеху наших университетов в долгосрочной перспективе. Правительство должно принять срочные меры, положить конец неопределенности касательно европейских сотрудников университетов и предотвратить губительную утечку мозгов и талантов из нашей страны", — сказал журналистам глава комитета Нил Кармайкл, представляя доклад о потенциальных последствиях Brexit для высшего образования.
Каждый шестой сотрудник британских университетов является выходцем из стран Евросоюза.
В докладе подчеркивается, что сектор британского высшего образования в Британии оценивается в 73 миллиарда фунтов стерлингов в год и обеспечивает 750 тысяч рабочих мест.
В настоящее время в британских университетах обучаются 127 тысяч студентов из стран Евросоюза, и парламентарии призвали не слишком ужесточать иммиграционные правила для них, потому что это может отбить желание подавать заявки на учебу в Великобритании.
"Должна быть система, очень напоминающая свободу передвижения", — подчеркивается в докладе.
Также комитет призвал не включать иностранных студентов в число мигрантов и в целевые показатели снижения уровня миграции.
Среди тех, кто беседовал с парламентариями во время подготовки доклада, была представитель Кембриджского университета, сообщившая, что в последнее время количество заявок на обучение от европейских студентов снизилось на 14%. Она также отметила, что Brexit может лишить университет, в том числе, талантливых математиков из Восточной Европы, которые предпочтут работать в других странах.
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Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
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В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
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