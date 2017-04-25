В британском парламенте считают, что Brexit угрожает высшему образованию

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне колокольни Биг Бен в Лондоне. Архивное фото

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне колокольни Биг Бен в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 25 апр – РИА Новости, Мария Табак. Комитет по образованию палаты общин парламента Великобритании призвал власти страны срочно гарантировать сохранение после Brexit прав на работу в стране преподавателей из Европы, работающих в британских университетах, предупредив об угрозе для высшего образования, которую представляет собой выход страны из ЕС.

"Британское высшее образование является мировым лидером, но Brexit угрожает нашей международной конкурентоспособности и успеху наших университетов в долгосрочной перспективе. Правительство должно принять срочные меры, положить конец неопределенности касательно европейских сотрудников университетов и предотвратить губительную утечку мозгов и талантов из нашей страны", — сказал журналистам глава комитета Нил Кармайкл, представляя доклад о потенциальных последствиях Brexit для высшего образования.

Каждый шестой сотрудник британских университетов является выходцем из стран Евросоюза.

В докладе подчеркивается, что сектор британского высшего образования в Британии оценивается в 73 миллиарда фунтов стерлингов в год и обеспечивает 750 тысяч рабочих мест.

В настоящее время в британских университетах обучаются 127 тысяч студентов из стран Евросоюза, и парламентарии призвали не слишком ужесточать иммиграционные правила для них, потому что это может отбить желание подавать заявки на учебу в Великобритании.

"Должна быть система, очень напоминающая свободу передвижения", — подчеркивается в докладе.

Также комитет призвал не включать иностранных студентов в число мигрантов и в целевые показатели снижения уровня миграции.

Среди тех, кто беседовал с парламентариями во время подготовки доклада, была представитель Кембриджского университета, сообщившая, что в последнее время количество заявок на обучение от европейских студентов снизилось на 14%. Она также отметила, что Brexit может лишить университет, в том числе, талантливых математиков из Восточной Европы, которые предпочтут работать в других странах.