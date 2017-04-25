Олланд ждет от нового президента увеличения расходов на полицию

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент Франции Франсуа Олланд на церемонии в память о полицейском, погибшем в теракте на Елисейских полях 20 апреля, призвал прошедших во второй тур президентских выборов Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен в случае избрания выделить средства для улучшения эффективности служб правопорядка, передает агентство Франс Пресс.

Памятная церемония, посвященная капитану полиции Ксавье Жюжеле, прошла во вторник в префектуре полиции Парижа. Ее возглавлял Олланд. Макрон и Ле Пен также присутствовали на церемонии.

"Я прошу тех, кому завтра предстоит принимать решения, согласовать требуемые бюджетные ресурсы для набора необходимого персонала для защиты наших соотечественников… предоставить средства, которые позволят им действовать еще эффективнее", — заявил Олланд на церемонии.

"Сегодня вся страна выражает свою глубокую благодарность и признательность капитану Ксавье Жюжеле", — добавил он.

На Елисейских полях в Париже 20 апреля произошло нападение на полицейских, в результате которого один страж порядка погиб, его коллега получил ранения. СМИ сообщали, что следователи обнаружили при осмотре места происшествия записку, в которой упоминается ИГ (террористическая группировка, запрещена в России).

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