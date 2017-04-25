Глава минфина ФРГ представил монеты, приуроченные к 500-летию Реформации

БЕРЛИН, 25 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле во вторник представил памятные монеты и марки, выпуск которых приурочен к 500-летию Реформации, передает корреспондент РИА Новости.

Министр представил серебряную монету достоинством 20 евро, которую уже сейчас можно приобрести в Германии, а также золотую монету достоинством 50 евро.

"Золотая монета будет выпущена тиражом 150 тысяч экземпляров 24 мая 2017 года", — сказал Шойбле, выступая в немецком историческом музее в Берлине.

Также были представлены почтовые марки с изображением Мартина Лютера.

Реформация – религиозное движение в Западной и Центральной Европе XVI века, целью которого было реформирование католического христианства. Инициатором реформации принято считать Мартина Лютера, который 31 октября 1517 года выступил против злоупотреблений католической церкви.