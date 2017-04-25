Литва начала военные учения в Балтийском море

Моряк на палубе литовского тральщика во время учений в Балтийском море. Архивное фото

Моряк на палубе литовского тральщика во время учений в Балтийском море. Архивное фото

ВИЛЬНЮС, 25 апр — РИА Новости. Учения ВМС Литвы "Корморан 2017" начались в Клайпеде и Паланге, они продлятся две недели, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.

"С 24 апреля военно-морские силы литовской армии приступили к двухнедельным учениям "Корморан-2017". Учения пройдут в Клайпеде и Паланге, в акватории клайпедского морского порта, в водном пространстве Литвы и особой экономической зоне Балтийского моря", — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в рамках учений будут проверяться навыки ВМС планировать операции и готовность выполнять их. Кроме того, будет оцениваться функциональность и способность ВМС действовать как единое целое.

В Минобороны добавили, что ежегодные учения ВМС Литвы "Корморан" проводятся в республике с 2012 года.