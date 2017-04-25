Литва начала военные учения в Балтийском море

ВИЛЬНЮС, 25 апр — РИА Новости. Учения ВМС Литвы "Корморан 2017" начались в Клайпеде и Паланге, они продлятся две недели, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.
По данным оборонного ведомства, в рамках учений будут проверяться навыки ВМС планировать операции и готовность выполнять их. Кроме того, будет оцениваться функциональность и способность ВМС действовать как единое целое.
В Минобороны добавили, что ежегодные учения ВМС Литвы "Корморан" проводятся в республике с 2012 года.