Собака не узнала сильно похудевшего хозяина

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Собака не узнала своего хозяина после того, как он отсутствовал дома больше месяца.

Шейн Годфри из штата Северная Каролина потерял около 23 килограммов из-за операции, сообщает местный канал WBTV.

Видео выложил на Facebook сам Годфри. На кадрах видно, что вначале собака громко лает и боится подходить к мужчине, но потом узнает Шейна по запаху и бросается к нему.

"Эта реакция, как только он (пес – ред.) узнает твой запах, — бесценна", — сообщает Годфри в подписи к видео.