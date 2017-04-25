Вице-мэра Кишинева задержали по делу о платных парковках

КИШИНЕВ, 25 апр – РИА Новости. Вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву и глава управления транспорта и дорожной инфраструктуры мэрии Игорь Гамрецкий задержаны по делу о платных парковках в столице Молдавии, заявила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) республики Анжела Старински.

Обыски начались в столице Молдавии во вторник утром. По этому делу, как сообщила Старински, проходят "много граждан", включая чиновников мэрии. На данный момент задержаны на 72 часа администраторы трех парковочных компаний.

"Задержаны вице-мэр Кишинева и глава управления транспорта и дорожной инфраструктуры мэрии по делу о платных парковках", — сказала Старински.

Как сообщили в НАЦ, оба чиновника столичной администрации задержаны на 72 часа.

"Понятное дело, что такой визит (обыски НАЦ — ред.) не может не быть сюрпризом", — заявил Грозаву журналистам, когда сотрудники правоохранительных органов выводили его из кабинета мэрии.

Ранее было возбуждено уголовное дело из-за заключения контракта между мэрией Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH в связи с организацией платных парковок в столице Молдавии. Согласно проекту, разработанному мэрией, предполагается, что в будущем все стоянки в Кишиневе, в том числе во дворах жилых домов, могут стать платными. Данный проект был подписан вице-мэром Грозаву. Экспертное сообщество и общественность осудили этот проект.