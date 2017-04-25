Премьер Японии поддержал курс на "диалог и нажим" в отношении КНДР

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется добиться урегулирования ситуации на Корейском полуострове совместно с США, Южной Кореей, Китаем и Россией путем "диалога и нажима" на КНДР, передало во вторник агентство Киодо.
Ситуация на Корейском полуострове в апреле накалилась на фоне проведенных ранее ракетных испытаний в КНДР и развертывания в Южной Корее крупномасштабных совместных с США военный учений. Несколько испытанных в Северной Корее ракет упали в пределах исключительной экономической зоны Японии.