СБУ заподозрила в диверсии журналистов, которые вели съемку "Тоннеля любви"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила, что задержала по подозрению в подготовке диверсии на военном объекте журналистов украинского телеканала ZIK, которые вели съемку туристического объекта "Тоннель любви".

Ранее украинский телеканал ZIK заявил, что СБУ в понедельник задержала его съемочную группу в Ровенской области. Телеканал утверждал, что СБУ задержала съемочную группу "под надуманным предлогом – проникновение на территорию режимного объекта".

"Противодиверсионное военное подразделение… задержало неизвестных и вызвало сотрудников Службы безопасности Украины и Нацполиции. Сотрудникам спецслужбы задержанные представились как журналисты проекта "Дорогами войны" телеканала ZIK. Они якобы выполняли редакционное задание по съемке лесного массива и местного туристического объекта "Тоннель любви". По результатам осмотра места происшествия в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам приготовления к диверсии… Продолжаются неотложные следственные действия", — сообщила во вторник пресс-служба ведомства.