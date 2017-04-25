ООН помогла запустить приложение, позволяющее "побывать на месте беженца"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. ООН помогла запустить приложение для смартфонов, которое позволит "побывать на месте беженца", моделируя повседневные трудности девушки из народности рохинджа, бежавшей из своего дома, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Приложение Finding Home ("В поисках дома") было разработано рекламной компанией Grey Malaysia. Оно позволяет смоделировать ситуацию, в которой пользователь получает контроль над телефоном Катхиджи, вымышленной 16-летней девушки, которая бежала от преследования из Мьянмы и сейчас пытается начать новую жизнь в Малайзии. Пользователь может отвечать на звонки и сообщения, приходящие на ее телефон, и просматривать ее фотографии.

Представитель агентства ООН по делам беженцев в Малайзии Ричард Таулс заявил, что надеется, что приложение поможет людям посочувствовать себя беженцам.

"История беженца часто глубоко личная и сложная для понимания другими людьми. Мы надеемся, что это приложение даст пользователю возможность почувствовать себя на месте беженца, чтобы понять, через что они проходят каждый день, чтобы обеспечить свою безопасность", — приводит агентство слова Таулса.

В 2015 году Таиланд и соседние страны столкнулись с гуманитарной катастрофой беженцев из народности рохинджа (этнические бенгальцы Мьянмы), несколько тысяч которых в результате перекрытия полицией Таиланда и соседних стран сухопутного маршрута нелегальной миграции из Мьянмы в Малайзию и Индонезию находились около двух месяцев в открытом море на перегруженных и не приспособленных для длительного плавания рыболовных судах. Разрешение кризиса потребовало совместных усилий Таиланда, Мьянмы, Малайзии и Индонезии, а также помощи со стороны других государств.

Агентство ООН по делам беженцев, Международная организация по миграции, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека и специальный представитель генерального секретаря ООН по международной миграции и развитию ранее в совместном заявлении призвали власти Индонезии, Малайзии и Таиланда открыть свои границы для мигрантов и беженцев, дрейфующих на судах в Бенгальском заливе и Андаманском море, и расширить спасательные операции на море.