В Сенегале затонула лодка, погибли не менее 17 человек

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли, еще 40 пострадали после того, как их лодка перевернулась в центральной части западноафриканской республике Сенегал, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ.

По информации радиостанции RFM , инцидент произошел около деревни Беттенти. В момент крушения на рыболовецком судне находились по меньшей мере 60 человек. Пострадавшим была оказана помощь в местном медицинском пункте.

Президент Сенегала Маки Салл объявил трехдневный траур.

По информации агентства, регион центрального Сенегала состоит из нескольких маленьких островов и деревень. Жители зачастую перемещаются на переполненных лодках.