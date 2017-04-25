США
25.0425 апреля13:56МСК
USD55.85-0.23
EUR60.79-0.05
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Италии призвали удалить страницы Facebook с апологией фашизма

13:1525.04.2017
0680
© AFP 2017 / Andreas SolaroЗдание Палаты депутатов Италии в Риме. Архивное фотоЗдание Палаты депутатов Италии в Риме. Архивное фото
© AFP 2017 / Andreas Solaro

РИМ, 25 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель Палаты депутатов парламента Италии Лаура Болдрини обратилась руководству Facebook с призывом сделать так, чтобы через эту социальную сеть не велась пропаганда фашистских и нацистских идей.

Празднование Дня освобождения в Милане, Италия. Архивное фото
© AP Photo / Luca Bruno
Италия отмечает 71-ю годовщину освобождения страны от фашизма
"В Италии не допускаются фашистские манифестации, а также проявления апологии фашизма. Я хочу напомнить об этом сегодня еще и потому, что Национальная ассоциация партизан Италии (Anpi) провела исследование, согласно которому в Италии, к сожалению, существуют около 2700 страниц Facebook, связанных с правым экстремизмом. 300 из них носят откровенно апологетический характер", — говорится в обращении Болдрини, которое опубликовано во вторник, когда в Италии отмечается 72-годовщина Освобождения от нацистской оккупации и фашистской диктатуры.

Спикер Палаты депутатов считает сложившуюся ситуацию неприемлемой и таящей реальную опасность, поскольку Facebook является одним из важнейших инструментов общения молодежи. По ее мнению, совершенно недопустимо, чтобы восхваление фашизма происходило при помощи популярной социальной сети.

"Наберитесь мужества и раз и навсегда удалите эти позорные страницы!" — обратилась Болдрини к руководству Facebook.

По словам спикера, из компании ей ответили, что в Facebook используются правила и политика международного характера и, когда это возможно, учитывается и национальное законодательство.

"Однако фашизм не является обычным вопросом, касающимся местных законов, как они говорят. Фашизм и нацизм стали великими мировыми трагедиями, за победу над которыми свободные народы и страны заплатили высочайшую цену. И из Соединенных Штатов, где родился Facebook, тоже происходили тысячи ребят в форме, которые боролись за свободу", — отметила глава нижней палаты парламента Италии.

Страница социальной сети Фейсбук на компьютере, планшете, айфоне
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Никаких Вань Ивановых, котиков и огурцов: за что блокирует Facebook
Напомнив, что весь современный мир, включая систему ООН, ЕС и демократические конституции отдельных государств, является результатом поражения, нанесенного нацизму и фашизму, Болдрини подчеркнула, что этот факт должен найти отражение и в политике Facebook, причем в каждой стране мира.

Во вторник по всей Италии проходят митинги и массовые манифестации по случаю национального Праздника Освобождения. В апреле 1945 года на севере Италии началось вооруженное восстание, в результате которого, а также боевых действий войск антигитлеровской коалиции, страна вскоре была освобождена от немецкой оккупации и фашизма. 25 апреля бойцы движения Сопротивления, среди которых были и советские граждане, освободили Милан и Турин. Именно этот день в 1946 году был впервые отмечен как национальный праздник. С 1949 года 25 апреля официально объявлен национальным Праздником Освобождения, который отмечается на всей территории страны.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена