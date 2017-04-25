В Италии призвали удалить страницы Facebook с апологией фашизма

РИМ, 25 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Председатель Палаты депутатов парламента Италии Лаура Болдрини обратилась руководству Facebook с призывом сделать так, чтобы через эту социальную сеть не велась пропаганда фашистских и нацистских идей.

"В Италии не допускаются фашистские манифестации, а также проявления апологии фашизма. Я хочу напомнить об этом сегодня еще и потому, что Национальная ассоциация партизан Италии (Anpi) провела исследование, согласно которому в Италии, к сожалению, существуют около 2700 страниц Facebook, связанных с правым экстремизмом. 300 из них носят откровенно апологетический характер", — говорится в обращении Болдрини, которое опубликовано во вторник, когда в Италии отмечается 72-годовщина Освобождения от нацистской оккупации и фашистской диктатуры.

Спикер Палаты депутатов считает сложившуюся ситуацию неприемлемой и таящей реальную опасность, поскольку Facebook является одним из важнейших инструментов общения молодежи. По ее мнению, совершенно недопустимо, чтобы восхваление фашизма происходило при помощи популярной социальной сети.

"Наберитесь мужества и раз и навсегда удалите эти позорные страницы!" — обратилась Болдрини к руководству Facebook.

По словам спикера, из компании ей ответили, что в Facebook используются правила и политика международного характера и, когда это возможно, учитывается и национальное законодательство.

"Однако фашизм не является обычным вопросом, касающимся местных законов, как они говорят. Фашизм и нацизм стали великими мировыми трагедиями, за победу над которыми свободные народы и страны заплатили высочайшую цену. И из Соединенных Штатов, где родился Facebook, тоже происходили тысячи ребят в форме, которые боролись за свободу", — отметила глава нижней палаты парламента Италии.

Напомнив, что весь современный мир, включая систему ООН, ЕС и демократические конституции отдельных государств, является результатом поражения, нанесенного нацизму и фашизму, Болдрини подчеркнула, что этот факт должен найти отражение и в политике Facebook, причем в каждой стране мира.

Во вторник по всей Италии проходят митинги и массовые манифестации по случаю национального Праздника Освобождения. В апреле 1945 года на севере Италии началось вооруженное восстание, в результате которого, а также боевых действий войск антигитлеровской коалиции, страна вскоре была освобождена от немецкой оккупации и фашизма. 25 апреля бойцы движения Сопротивления, среди которых были и советские граждане, освободили Милан и Турин. Именно этот день в 1946 году был впервые отмечен как национальный праздник. С 1949 года 25 апреля официально объявлен национальным Праздником Освобождения, который отмечается на всей территории страны.