Евросоюз выделит Йемену 116 миллионов евро гуманитарной помощи

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз выделит 116 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи Йемену, где с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, заявил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях Христос Стилианидис.
Еврокомиссар также подчеркнул, что Брюссель готов оказывать помощь Йемену и после завершения конфликта.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.