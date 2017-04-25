Евросоюз выделит Йемену 116 миллионов евро гуманитарной помощи

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости. Евросоюз выделит 116 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи Йемену, где с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, заявил европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управлению в кризисных ситуациях Христос Стилианидис.

"ЕС проявляет солидарность с населением Йемена. Мы объявляем сегодня о выделении 116 миллионов евро для Йемена", — сказал представитель ЕС, выступая на конференции высокого уровня по гуманитарной ситуации в стране.

Еврокомиссар также подчеркнул, что Брюссель готов оказывать помощь Йемену и после завершения конфликта.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.