Йемену нужно минимум $2 миллиарда гуманитарной помощи, заявил премьер

ЖЕНЕВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр Йемена Абдул Азиз бин Салех Хабтур заявил, что страна нуждается в 2 миллиардах долларов гуманитарной помощи.

"Два миллиарда долларов США необходимы, как минимум. Это разумная цифра", — сказал глава кабмина, выступая на конференции высокого уровня по гуманитарной ситуации в стране.

Он также подчеркнул, что Йемен готов открывать новые гуманитарные коридоры для помощи нуждающимся.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.