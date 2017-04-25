Опрос: треть украинцев готовы на ограничение прав ради лучшего достатка

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Треть украинцев готовы на ограничение прав ради улучшения материального достатка своей семьи, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская со ссылкой на данные опроса.

"Практически треть украинцев готова сегодня отказаться от реализации своих прав и свобод ради экономического роста в семье", — сказала Лутковская на брифинге во вторник, презентуя результаты общественного исследования по соблюдению прав человека на Украине, проведенного офисом омбудсмена в сотрудничестве с социологическими и правозащитными организациями.

По ее словам, результаты исследования показали, что еще 35% украинцев не готовы пойти на ограничение своих прав ради материального достатка семьи и столько же затрудняются ответить на этот вопрос.

Общенациональное исследование проводилось в октябре-декабре 2016 года на всей территории Украины, за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В опросе приняли участие более 2 тысяч человек, статистическая погрешность не превышает 2,2%.