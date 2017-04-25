Автомобилисты блокируют дорогу на границе Украины со Словакией

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией во вторник блокируют дорогу перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, сообщила во вторник пресс-служба Западного регионального управления государственной пограничной службы Украины.

"Чопский пограничный отряд информирует, что с 10.00 (совпадает с мск) владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали блокирование автодороги перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе со Словакией", — говорится в сообщении ведомства на Facebook.

По данным ведомства, действия автомобилистов вызывают помехи для движения автотранспорта. В связи с этим Госпогранслужба рекомендует выбрать другие пункты пропуска при планировании поездок за границу.

Акции автомобилистов проходили в Киеве в конце января, их участники требовали принятия закона, по которому за ввоз на Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, не растамаживая их.