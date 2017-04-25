В Испании задержали подозреваемых в причастности к теракту в Брюсселе

МАДРИД, 25 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Полиция Испании задержала восемь человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков, четверо из задержанных также подозреваются в связях с терактом в Брюсселе в 2016 году, сообщает во вторник новостное издание El Mundo.
Теракт в Брюсселе произошел 22 марта 2016 года. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя, третий произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов, устроенных тремя смертниками, погибли 35 человек, еще 340 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
*Террористичесая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.