В Испании задержали подозреваемых в причастности к теракту в Брюсселе

МАДРИД, 25 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Полиция Испании задержала восемь человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков, четверо из задержанных также подозреваются в связях с терактом в Брюсселе в 2016 году, сообщает во вторник новостное издание El Mundo.

Задержание произошло во вторник в одном из районов Барселоны. Спецоперация полиции началась в 4.30 утра по местному времени, в результате операции полиция изъяла три пистолета. Спецоперация была инициирована национальным судом Барселоны. Расследование против задержанных началось около 8 месяцев назад, когда полиция Бельгии передала испанской стороне данные о том, что к взрывам в Брюсселе, жертвами которых стали 35 человек, могут быть причастны жители Испании, проживающие в Барселоне. Другие подробности операции полиция пока не уточняет.

Теракт в Брюсселе произошел 22 марта 2016 года. Два взрыва прогремели в международном аэропорту Брюсселя, третий произошел чуть позже в вагоне метро на станции "Мальбек". В результате терактов, устроенных тремя смертниками, погибли 35 человек, еще 340 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористичесая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.