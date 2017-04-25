Россия надеется на повышения статуса Монголии в ШОС

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия надеется, что Монголия повысит свой статус в Шанхайской организации сотрудничества, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Монголии Бадмаанямбуугийном Бат-Эрдэнэ в преддверии VI Московской конференции по международной безопасности.

В начале встречи Шойгу выразил соболезнования своему коллеге в связи с гибелью военнослужащих в результате несчастного случая в учебном центре подготовки миротворцев "Таван-Толгой".

Шойгу отметил, что помимо сотрудничества на уровне министерств обороны, взаимодействие идет также по линии Восточного военного округа и Вооруженных сил Монголии.

"Приветствуем участие вашей страны в ШОС. Надеемся, что статус наблюдателя будет повышен", — сказал российский министр.

Также Шойгу выразил признательность руководству монгольского оборонного ведомства за регулярное участие в Московской конференции по международной безопасности.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. Монголия стала первой страной со статусом постоянного наблюдателя ШОС, ранее постоянные члены ШОС высказывались за придание стране статуса постоянного члена этой организации. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент, помимо Монголии, являются Афганистан, Белоруссия и Иран, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.