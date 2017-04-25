В Кишиневе задержали трех человек по делу о платных парковках

КИШИНЕВ, 25 апр – РИА Новости. Три человека задержаны по делу о платных парковках в Кишиневе, обыски продолжаются, заявила во вторник РИА Новости пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии Анжела Старински.

Обыски начались в столице Молдавии во вторник утром. Как заявила ранее представитель НАЦ, проверки проходят и по месту жительства вице-мэра Кишинева Нистора Грозаву. По этому делу, как сообщила Старински, проходят "много граждан", включая чиновников мэрии.

"По делу о платных парковках задержаны на 72 часа администраторы трех парковок. Речь идет о трех гражданах. Операция продолжается", — сказала Старински.

Ранее было возбуждено уголовное дело из-за заключения контракта между мэрией Кишинева и австро-венгерской компанией EME Parkleitsystem GmBH в связи с организацией платных парковок в столице Молдавии. Согласно проекту, разработанному мэрией, предполагается, что в будущем все стоянки в Кишиневе, в том числе во дворах жилых домов, могут стать платными. Экспертное сообщество и общественность осудили этот проект.