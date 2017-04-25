ВВС Бельгии не причастны к гибели мирных жителей в Мосуле, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Пилоты ВВС Бельгии не причастны к гибели мирных жителей в иракском городе Мосул в результате авиаудара 17 марта, сообщил во вторник фламандский телеканал VRT со ссылкой на источники, близкие к досье.

В результате авиаудара антитеррористической коалиции во главе с США 17 марта в районе Мосула погибли 200 мирных жителей. После командующий международной операцией против "Исламского государства" * в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд признал причастность сил коалиции к жертвам среди мирного населения.

По информации телерадиокомпании RTBF, бельгийская прокуратура решила не возбуждать судебное расследование после предоставленной министерством обороны исчерпывающей информации об участии ВВС Бельгии в авиарейде 17 марта.

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Ранее президент Ирака Фуад Масум в интервью РИА Новости назвал происходящее в Мосуле "однозначно гуманитарной катастрофой" из-за гибели мирных граждан, заявив при этом, что нужно продолжать борьбу, поскольку "неразумно вот так оставлять Мосул в руках террористов". Он отметил, что необходимо расследовать ошибки США в ходе авиаударов — "был ли сбой коммуникации, была ли ошибочной информация".

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.