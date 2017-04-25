В Польше перевернулся пассажирский автобус

ВАРШАВА, 25 апр — РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Польше во вторник утром, сообщил РИА Новости представитель полиции.

"На автостраде А2 по пути из Лодзи в Варшаву по пока невыясненным причинам съехал с дороги и перевернулся пассажирский автобус", — рассказал полицейский.

По его данным, всего в автобусе находились 43 человека, из них 18 пострадали. Одна женщина получила тяжелые ранения — у нее повреждена голова и грудная клетка. Ее перевезли в Варшаву на вертолете.

В основном среди пострадавших — граждане Белоруссии, отметили в полиции. Водителя автобуса уже проверили медики — он оказался трезвым.

Из-за ДТП движение на дороге в сторону Варшавы затруднено.