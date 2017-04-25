Сайт гуманитарной программы в Донбассе подвергся хакерской атаке

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (194)

ЛУГАНСК, 25 апр — РИА Новости. Сайт гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса подвергся хакерской атаке, заявили РИА Новости в министерстве связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили о создании гуманитарной программы для жителей сел Донбасса, подконтрольных Киеву.

"На этот раз очередной… удар был направлен по гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса, направленной на оказание медицинских услуг, поддержку пенсионеров и развитие общего культурного пространства для жителей временно оккупированной территории Луганской республики", — заявил собеседник агентства.

В Минсвязи ЛНР не исключили, что к атаке могут быть причастны украинские спецслужбы. По данным министерства, сайт программы взломали сотрудники профильного отдела Службы безопасности Украины в ночь на вторник, в настоящий момент работа сайта восстановлена.