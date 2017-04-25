Лавров заявил, что в США на местах до сих пор сидят люди Обамы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что на формирование команды у нового президента США Дональда Трампа уйдет не меньше восьми месяцев.

"Сегодня все развивается по инерции, поскольку на местах еще сидят люди (Барака) Обамы. Мы не можем приступить к полноценной работе – команда Трампа еще не сформирована. Я не знаю, сколько времени это у него займет. Обама после (Джорджа) Буша менял людей в течение восьми месяцев. Не думаю, что у Трампа получится быстрее", — сказал российский министр журналу Esquire.

Говоря о том, как бы он мог охарактеризовать нынешний этап отношений Москвы и Вашингтона, Лавров ответил: "Ожидание".

Трамп выступил в должность президента США 20 января 2017 года.