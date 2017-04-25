Интерпол выявил сотни взломанных сайтов в Юго-Восточной Азии

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Интерпол в рамках спецоперации по борьбе с киберпреступностью зафиксировал сотни взломанных сайтов в Юго-Восточной Азии, включая правительственные порталы.

Операция проводилась Международным центром по инновациям Интерпола в Индонезии, Малайзии, Мьянме, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде и Вьетнаме. Как сообщается на сайте организации, дополнительную помощь в проведении расследования также оказал Китай. В холе расследования были выявлены порядка 270 порталов, подвергшихся хакерским атакам.

Интерпол сотрудничал с такими частными компаниями, как Trend Micro, Kaspersky Lab, Cyber Defense Institute, Booz Allen Hamilton, British Telecom, Fortinet and Palo Alto Networks, эксперты из которых предоставили консультации и помощь в составлении итоговых докладов.

По результатам расследования сотрудники предоставили 23 доклада о подозрительной киберактивности. В них выделяются различные угрозы и типы криминальной активности, а также даются рекомендации относительно мер, которые властям необходимо предпринять для борьбы с ними.