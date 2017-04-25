Двум бывшим китайским чиновникам предъявили обвинения в коррупции

ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Прокуратура Китая предъявила официальные обвинения в коррупции бывшему главе государственного статистического бюро КНР Ван Баоаню и бывшему вице-губернатору провинции Сычуань Ли Чэнъюню, говорится в сообщении Верховной народной прокуратуры Китая.

Сообщается, что официальные обвинения были предъявлены им со стороны прокуратуры провинции Хэбэй и Гуйчжоу.

Прокуратура установила, что они оба злоупотребляли служебным положением, оказывали содействие третьим лицам, получая взамен незаконное вознаграждение. Их дела было переданы в судебные органы.

Ван Баоань, родившийся в 1963 году в провинции Хэнань, был назначен на должность главы комитета в апреле 2015 года. До этого он был заместителем министра финансов. Ранее занимал руководящие должности в государственных финансовых и налоговых органах страны.

Ли Чэнъюнь занимал свой пост с января 2008 года по сентябрь 2011 года.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК (в ноябре 2012 года) и председателя КНР (в марте 2013 года). С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.