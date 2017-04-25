Казахстан надеется, что на встрече по Сирии будут представлены все стороны

АСТАНА, 25 апр – РИА Новости. МИД Казахстана надеется, что на встрече по Сирии в Астане 3-4 мая будут представлены все стороны, в том числе представители оппозиции, заявил во вторник журналистам заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Мы надеемся, что переговоры в Астане будут на высшем уровне. Со своей стороны мы готовы принять на любом уровне, на экспертном мы уже подготовились", — сказал замминистра.

Он отметил, что МИД рассчитывает на участие всех сторон: представителей стран-гарантов, сирийского правительства и оппозиции. "Естественно, если любая одна из сторон не приедет, то уже полноценных переговоров не будет", — сказал Тлеуберди.

"Все стороны, страны-гаранты, правительство, и мы говорим о вооруженной оппозиции", — добавил Тлеуберди, отвечая на вопрос о возможных участниках встреч в Астане.

"В сам переговорный процесс мы не вмешиваемся… Поэтому, чтобы вооруженная оппозиция приехала, это должны гарантировать страны-гаранты", — сказал Тлеуберди.

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