Секретарь совбеза Японии провел телефонные переговоры с Макмастером по КНДР

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Секретарь Совета безопасности Японии Сётаро Яти провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, сообщило агентство Киодо.

Стороны договорились сохранять тесное взаимодействие в связи с угрозами, исходящими от ядерной и ракетной программ КНДР. Телефонный разговор состоялся 25 апреля – эксперты называли эту дату как наиболее вероятную для проведения шестого ядерного испытания или ракетного пуска КНДР, так как в этот день отмечается 85-летие армии Северной Кореи.

После ракетного пуска Северной Кореи в начале месяца американские военные сообщили, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" направлена в сторону Корейского полуострова. В субботу вице-президент США Майк Пенс заявил, что она войдет в Японское море через несколько дней. На этой неделе американские военные сообщили, что "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца. В воскресенье начались совместные учения морских сил самообороны и ударной авианосной группы. в конце недели такие же учения планируют провести военные Южной Кореи.

На борту авианосца "Карл Винсон" находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, десять самолетов-заправщиков, десять противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2.

Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).