Секретарь совбеза Японии провел телефонные переговоры с Макмастером по КНДР

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Секретарь Совета безопасности Японии Сётаро Яти провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером, сообщило агентство Киодо.
После ракетного пуска Северной Кореи в начале месяца американские военные сообщили, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" направлена в сторону Корейского полуострова. В субботу вице-президент США Майк Пенс заявил, что она войдет в Японское море через несколько дней. На этой неделе американские военные сообщили, что "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца. В воскресенье начались совместные учения морских сил самообороны и ударной авианосной группы. в конце недели такие же учения планируют провести военные Южной Кореи.
Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis).