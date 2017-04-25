В Японии засыпают прибрежную полосу на Окинаве для переноса базы ВМС США

ТОКИО, 25 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство обороны Японии утром во вторник начало работы по засыпке части прибрежной полосы в районе Хэноко в городе Наго на Окинаве для переноса сюда авиабазы ВМС США Футэмма, сообщило агентство Киодо.
Базу Футэмма, которая считается самой опасной в мире из-за своего расположения рядом с жилыми домами в городе Гинован на Окинаве, по соглашению Японии и США 2006 года было решено перенести в Хэноко. Для этого необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, от чего пострадают коралловые рифы. Это вызывает протесты местного населения и экологов. Кроме того перенос базы в границах одной и той же префектуры, по мнению местного населения, не снижает и без того большой нагрузки на Окинаву по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, Окинава принимает 74% всех американских баз из расчета площади.
В ходе работ по засыпке части прибрежной полосы на дно моря будут вылит бетон и засыпана земля. Это сделает практически невозможным возвращение побережья в его нынешнее состояние.
Начало работ по засыпке прибрежной полосы было остановлено из-за длительной судебной тяжбы между государством и властями префектуры. В конце прошлого года конец тяжбе был положен решением Верховного суда, который признал незаконным запрет властей Окинавы на строительство военной базы США в районе Хэноко в городе Наго.
Согласно подписанным в 2013 году двусторонним договоренностям, передача базы Футэмма в распоряжение префектуры Окинава должна произойти "в 2022 году или чуть позже". Но для этого должен состояться перенос базы из города Гинован на Окинаве в район Хэноко в той же префектуре. Если власти префектуры вновь подадут в суд на государство, сроки переноса базы могут быть сдвинуты.