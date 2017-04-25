В парке Хэндаохэцзы в КНР с начала года родились более 50 амурских тигрят

ПЕКИН, 25 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Более 50 детенышей амурского тигра родились с начала 2017 года в парке тигров Хэндаохэцз в провинции Хэйлунцзян, передает агентство Синьхуа.

Как сообщил главный инженер парка Лю Дань, детеныши здоровы. Сотрудники парка подкармливают некоторых из тигрят козьим молоком и яичными желтками, а когда те станут постарше, то их будут кормить рубленым мясом. По его словам, пик рождаемости амурских тигров приходится на апрель-июнь, поэтому сотрудники ожидают появления на свет в этом году более 100 тигрят.

Парк Хэндаохэцзы в провинции Хэйлунцзян, где родились тигрята, является одним из крупнейших в мире центров занимающихся разведением амурских тигров. Парк был основан более 30 лет назад.

Амурский тигр — один из редчайших видов млекопитающих семейства кошачьих на земле, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации. Несмотря на полный запрет на добычу и отлов тигров, браконьерское уничтожение этого животного не прекращается.