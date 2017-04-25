Афганский посол в США назвал отставку министра обороны началом реформ Гани

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Посол Афганистана в США Хамдулла Мохиб, комментируя отставку министра обороны страны и других высокопоставленных лиц сообщил, что это является только началом реформ правительства Ашрафа Гани.

"Есть план реформ… Эти события (нападение "Талибан"* на военную базу) ускорили некоторые действия, которые были предприняты. Но это не будет последней из реформ, это только начало", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Мохиб отметил, что в прошлом году были выдвинуты обвинения в коррупции по крайней мере "против двух генералов". Это, по его словам, является "движением вперед к большей прозрачности и отчетности служб безопасности Афганистана".

Ранее канцелярия президента Афганистана сообщила, что министр обороны Абдулла Хан Хабиби и начальник штаба сухопутных войск Кадам Шах Шахим ушли в отставку после нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на военную базу на севере страны, в которой погибли более 150 человек.

В минувшую пятницу переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*. Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали, по меньшей мере, 170 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России