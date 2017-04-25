Американский Сенат утвердил Пердью на посту министра сельского хозяйства

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Сенат США в понедельник утвердил бывшего губернатора штата Джорджия Сонни Пердью на должности министра сельского хозяйства США. За его кандидатуру проголосовало большинство из 100 сенаторов.
Пердью ранее работал в группе советников по сельскому хозяйству в предвыборном штабе Дональда Трампа.
Пердью родился в 1946 году. Он работал губернатором Джорджии с 2003 по 2011 годы. На этом посту он, в частности, проводил налоговые реформы в пользу местных фермеров.
После выхода в отставку Пердью основал фирму, консультирующую компании, которые занимаются экспортом продукции.