Американский Сенат утвердил Пердью на посту министра сельского хозяйства

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Сенат США в понедельник утвердил бывшего губернатора штата Джорджия Сонни Пердью на должности министра сельского хозяйства США. За его кандидатуру проголосовало большинство из 100 сенаторов.

Пердью стал последним членом правительства США, утвержденным сенатом. Вакантной остается лишь должность торгового представителя США, на которую выдвинут Роберт Лайтхизер. После его утверждения вся команда президента США будет сформирована.

Пердью ранее работал в группе советников по сельскому хозяйству в предвыборном штабе Дональда Трампа.

Пердью родился в 1946 году. Он работал губернатором Джорджии с 2003 по 2011 годы. На этом посту он, в частности, проводил налоговые реформы в пользу местных фермеров.

После выхода в отставку Пердью основал фирму, консультирующую компании, которые занимаются экспортом продукции.