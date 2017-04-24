Украинский телеканал заявил о задержании журналистов сотрудниками СБУ

Журналист с камерой в Верховной раде Украины. Архивное фото

Журналист с камерой в Верховной раде Украины. Архивное фото

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Украинский телеканал ZIK заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала его съемочную группу в Ровенской области.

"В Ровенской области недалеко пгт (поселка городского типа) Оржив задержали съемочную группу программы "Дорогами войны". Ее автор и ведущий Андрей Стельмах находился там в командировке с редакционным заданием", — сообщается в понедельник на странице канала в Facebook.

Телеканал утверждает, что СБУ задержала съемочную группу "под надуманным предлогом – проникновение на территорию режимного объекта".

Вместе с тем телеканал заявляет, что силовики угрожают съемочной группе арестом.