В Белом доме заявили, что США готовы работать с любым президентом Франции

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Вашингтон будет работать с тем лидером Франции, кого выберут сами граждане Франции, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Очевидно, что сами граждане Франции должны определить, кто будет их следующим лидером. Наша задача работать с тем, кого выберут французы", — сказал он, комментируя выборы во Франции.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.