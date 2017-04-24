Ле Пен надеется, что до второго тура французы увидят настоящее лицо Макрона

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен надеется "развеять туман" вокруг программы своего оппонента на втором туре выборов президента, лидера движения "Вперед" Эммануэля Макрона.

"Макрон воспользовался туманом, которые поддерживался в ходе первого тура, и этот туман скоро рассеется. Французы увидят, что его проект предполагает жестокие меры в социальной сфере, экономике", — сказала Ле Пен в эфире телеканала France 2.

По ее словам, лидер движения "Вперед" является сторонником неконтролируемой глобализации и ничего не сделает против массовой иммиграции.

В воскресенье во Франции прошел первый тур президентских выборов президента, на пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, во второй тур вышли основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон — 24,01% голосов — и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,30%.

Второй тур выборов состоится 7 мая.