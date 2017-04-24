Опрос: Макрон во втором туре выборов получит 60% голосов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон получит 60% голосов на втором туре президентских выборов, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен проиграет, заручившись поддержкой лишь 40% избирателей, свидетельствуют данные опроса компаний Ifop и Fiducial.

Согласно этим данным, 74% опрошенных намерены принять участие в голосовании во втором туре. Большинство сторонников представителя "Социалистической партии" Бенуа Амона (80%) поддержат Макрона. Отмечается, что голосовавшие в первом туре за лидера "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона отдадут 51% голосов бывшему министру экономики, а 19% — лидеру "Национального фронта".

Наконец, по данным опроса, 33% избирателей, поддержавших в первом туре экс-премьера Франсуа Фийона, проголосуют за Ле Пен и 41% — за Макрона.

Опрос проводился в период с 23 по 24 апреля, в нем приняли участие 846 человек.