Посольство РФ в Колумбии ведет поиск сбежавшего от повстанцев гражданина

МЕХИКО, 24 апр – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Посольство России в Колумбии сейчас ведет розыски Арсена Восканяна, сбежавшего из плена повстанческой Армии национального освобождения (АНО), сообщил РИА Новости по телефону из Боготы пресс-атташе посольства Денис Хромов.

Накануне АНО сообщило, что гражданин России бежал из плена, обстреляв конвоиров из их же оружия и ранив пять человек. Сам он также получил ранение. Причем побег Восканян якобы совершил в момент его перевозки к месту предполагавшегося освобождения.

"Мы находимся в контакте (с вовлеченными в ситуацию сторонами), поиск гражданина продолжается", — сказал Хромов. При этом он отметил, что пока о происшедшем известно лишь от повстанцев, распространивших соответствующее заявление.

Хромов также подтвердил, что исчезнувший Восканян имеет гражданство России.

По версии АНО, события произошли еще в минувшую среду в департаменте Чоко. После этого о судьбе Восканяна ничего не известно. АНО отмечает, что Восканян был похищен еще в ноябре 2016 года, когда занимался в джунглях Колумбии ловлей ядовитых лягушек. Повстанцы отмечают, что посольство России через Красный крест попросило их освободить своего гражданина.