Кафе, где Макрон отмечал выход во второй тур, не раскрыло тайну меню

ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. В парижском кафе La Rotonde, где накануне Эммануэль Макрон праздновал победу в первом туре выборов, вежливо уклонились от просьбы корреспондента РИА Новости порекомендовать к обеду любимые блюда кандидата в президенты.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур президентских выборов. По данным МВД, экс-министр экономики Макрон набрал 23,75% голосов, а лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен — 21,53%.

Журналисты со вчерашнего дня осаждают богемное парижское кафе La Rotonde на бульваре Монпарнас, где Макрон и его ближайшие соратники праздновали победу в первом туре. Ужин Макрона и его соратников вызвал среди местных журналистов и пользователей соцсетей повышенный интерес, а также критические замечания, которые пресс-секретарь политика назвал "политическими манипуляциями".

Кафе La Rotonde любили посещать художники и писатели в первой половине ХХ-го века. В частности, в кафе бывали Амедео Модильяни и Пабло Пикассо. Здесь подают блюда французской кухни, это место рекомендовано известным ресторанным гидом "Мишлен". По данным СМИ, Макрон часто посещает этот ресторан.

Спустя сутки после "победного" ужина, информация о котором быстро распространилась среди СМИ, к ресторану продолжают приходить журналисты в попытке узнать, что же подавали лидеру движения "Вперед!" и его соратникам. Только за один час корреспондент РИА Новости насчитал три телекамеры и несколько корреспондентов, которые пытались снимать видео внутри заведения или выведать у посетителей, не известны ли им подробности вчерашнего праздника.

Корреспондент РИА Новости также решил попытать удачу и узнать у официантов, что подавали высоким гостям накануне или хотя бы получить рекомендацию любимых блюд Макрона, однако получил вежливый отказ.

"Что было в La Rotonde, останется в La Rotonde", — улыбаясь, сказал один из официантов, отказавшись даже уточнить, мясное или рыбное это было блюдо.

По данным, которым удалось узнать французским журналистам, ужинал Макрон блюдом из рыбы с рисом стоимостью около 50 евро. В меню кафе есть также устрицы, улитки, паштет, мясо утки, говядина от элитных поставщиков. На десерт предлагают фисташковые "макаруны" с клубникой.

Согласно винной карте на сайте ресторане, самая дорогая бутылка красного вина Saint-Emilion Premier Grand Cru 2006 года стоит 450 евро, бутылку шампанского Louis Roederer можно взять за 300 евро.