Ляшко назвал дело против себя политическим заказом

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что возбужденное против него дело о возможном незаконном обогащении — "политический заказ власти".

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении Ляшко.

"Возбуждение САП против меня уголовного производства — это чистый политический заказ власти. На руководителя САП Назара Холодницкого имеет прямое влияние президент Порошенко, как и на генпрокурора Луценко, который в январе также возбудил против меня уголовное дело", — написал Ляшко в понедельник на своей странице в Facebook.

По его словам, во вторник он намерен пойти в антикоррупционное бюро и дать показание по этому "высосанному делу". Кроме того, Ляшко обвинил антикоррупционное бюро и прокуратуру в "пиаре за счет налогоплательщиков".

"Я буду бороться, а вымышленные против меня обвинения рассыпятся! Но истинная цель заказчиков этих дел — не борьба с коррупцией, а политическая дискредитация меня лично и моей команды", — заявил он.