В Совете Европы намерены следить за ситуацией с положением геев в Чечне

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Глава уставного органа Совета Европы — комитета министров — в этом полугодии министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис сообщил, что комитет намерен следить за ситуацией с положением представителей ЛГБТ в Чеченской республике.

"Комитет министров обсудил тревожные сообщения, которые поступили о задержании, пытках и двух случаях убийств в Чечне. Все лица, независимо от сексуальной ориентации, имеют право на защиту конвенции по правам человека", — сказал он, отвечая на вопрос одного из парламентариев.

"Я надеюсь, что предварительное расследование, начатое российскими властями, будет быстро завершено, чтобы в полной мере расследовать эту информацию, — добавил министр. — Мы призываем к защите ЛГБТ в Чечне. Комитет министров будет продолжать осуществлять мониторинг ситуации".

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что органы внутренних дел проверят информацию о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в Чечне. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что правоохранительные органы не получали ни обращений о пропаже людей, о которых писала "Новая газета", ни каких-либо заявлений о преследовании геев в Чечне. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал информацию о бедственном положении гомосексуалистов в республике самопиаром журналистов.