Посвятил жизнь "идиотам": мэра возмутила победа Ле Пен в его коммуне

Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции

Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мэр коммуны Анзен на севере Франции выразил возмущение тем, что большинство местных жителей в первом туре президентских выборов поддержали Марин Ле Пен, пишет издание L'Avenir de l'Artois.

"Это катастрофа! Я, возможно, подам в отставку, потому что не хочу посвящать свою жизнь идиотам", — так прокомментировал мэр Даниэль Деломе результаты голосования. В Анзене Марин Ле Пен получила 38,07% голосов, опередив Жан-Люка Меланшона и Эммануэля Макрона, которые набрали 19,25 и 17,29% голосов избирателей соответственно.

Демарш мэра-социалиста вызвал неоднозначную реакцию французов. "Пусть подает в отставку. Если большинство жителей твоей коммуны голосует за Ле Пен, это твой провал", — написал один из пользователей в комментариях в Twitter. Другие напомнили мэру, что те же "идиоты" когда-то выбрали и его самого.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. По данным МВД Франции, по итогам первого тура Эммануэль Макрон набрал 23,75% голосов, а Марин Ле Пен — 21,53%.