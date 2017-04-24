Съемочная группа RT попала под слезоточивый газ во время протестов в Париже

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Съемочная группа RT, освещавшая протесты в Париже в воскресенье, попала под слезоточивый газ, сообщает телеканал.

В ходе протестов, начавшихся после первого тура выборов президента Франции, съемочная группа телеканала RT в составе корреспондента Шарлотты Дубенски, оператора и ассистента подверглась воздействию слезоточивого газа.

После первого тура президентских выборов в столице Франции произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ, дымовые шашки и дубинки. По итогам столкновений девять человек пострадали, по меньшей мере 29 протестующих были задержаны.

Согласно данным МВД Франции, во второй тур выборов, который состоится 7 мая, прошли экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.