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В мире

СМИ: суд продлил арест подростку из России, задержанному в Осло

17:4224.04.2017
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© РИА Новости . Сергей СубботинПерейти в фотобанкНа одной из улиц Осло. Архивное фотоНа одной из улиц Осло. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Субботин
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МУРМАНСК, 24 апр – РИА Новости. Суд норвежской столицы продлил на две недели срок предварительного задержания для 17-летнего подростка из России, который обвиняется в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, сообщает издание VG со ссылкой на решение суда.

Полицейский в районе обнаружения самодельного взрывного устройства в Осло
© AFP 2017 / NTB Scanpix/Fredrik Varfjell
Теракт в Стокгольме пагубно сказался на деле задержанного в Осло россиянина

Решение о заключении под стражу российского подростка, которого полиция норвежской столицы задержала с самодельным взрывным устройством, было вынесено 10 апреля – адвокат задержанного тогда пояснила, что это максимальный срок предварительного задержания для несовершеннолетних.

"В понедельник срок предварительного ареста для 17-летнего подростка, задержанного с самодельным взрывным устройством, был продлен еще на две недели", — сообщает издание.

В решении суда говорится, что суд согласился с доводами полиции и оставил молодого человека под стражей. "Совершенно необходимая мера", — приводит издание текст решения суда.

Адвокат задержанного в Осло россиянина Аасе Карине Сигмонд
© REUTERS / Gwladys Fouche
Задержанный в Осло россиянин сотрудничает с полицией, но не признает вину

Отмечается, что еще не все свидетели были допрошены правоохранительными органами, и по-прежнему существует опасность уничтожения улик.

Адвокат задержанного еще раз подтвердила, что обвиняемый отрицает свою вину. По ее словам, молодой человек надеялся, что через две недели задержания его отпустят.

Восьмого апреля поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного молодого человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Он был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв предмета. Задержанным оказался выходец из России, который в данный момент находится в статусе просителя убежища.

Как сообщили в спецслужбах, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности. Адвокат задержанного объясняет случившееся "мальчишеской шалостью", а правоохранители предъявили молодому человеку обвинение в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, ему грозит серьезное наказание.

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