Олланд поблагодарил сотрудников, обеспечивавших безопасность на выборах

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд поблагодарил правоохранительные органы и волонтеров за порядок и безопасность в первом туре выборов президента Франции.

"Я хочу также поздравить правоохранительные органы и волонтеров. Выборы прошли без единого инцидента", — заявил глава государства, выступая в понедельник Елисейском дворце.

Для обеспечения безопасности в день выборов французские власти мобилизовали более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих. В целом выборы прошли практически без инцидентов. В Безансоне, на востоке страны, избирательный участок был эвакуирован из-за припаркованного рядом подозрительного автомобиля. Также сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в департаменте Па-де-Кале. Прибывшие на место специалисты не обнаружили никакой угрозы. Работа участка была возобновлена.

После окончания голосования на площади Бастилии в центре Парижа состоялся митинг протеста против выборов "Ночь баррикад". Протестующие несколько раз кидали в полицию палки и пустые бутылки, правоохранители со своей стороны применили слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки. С площади увезли в машине скорой помощи раненного в голову участника протеста без сознания. Акция завершилась, после того как полиция разблокировала группу протестующих и манифестанты покинули площадь.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

По данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 23,75% голосов, а Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

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