Макрон согласился принять участие в дебатах с Ле Пен

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов во Франции. 23 апреля 2017

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон согласился принять участие в теледебатах со своим оппонентом — лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в преддверии второго тура выборов главы государства, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение кандидата.

"Мы будем лицом к лицу с противником, который был определен с самого начала кампании", — сказал агентству источник в окружении Макрона. Он отметил, что в феврале штаб экс-министра направлял предложение о дебатах Ле Пен, однако тогда она его отвергла.

Ранее в понедельник глава штаба лидера Нацфронта Давид Рашлин заявил, что дебаты между двумя кандидатами "должны состояться". "И там мы очень ясно сможем увидеть два варианта общества, которые предлагаются кандидатами", — отметил он.

В середине апреля телеканалы TF1 и France2 заявляли, что дебаты между двумя турами состоятся в среду, 3 мая, за четыре дня до второго тура голосования.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

По данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 23,75% голосов, а Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда пройдет второй тур выборов главы государства.