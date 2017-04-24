В Алма-Ате эвакуируют все станции метро после звонка о минировании

АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. Пассажиров всех станций метро Алма-Аты эвакуируют из-за анонимного звонка о минировании, сообщил в понедельник официальный представитель департамента внутренних дел города Салтанат Азирбек.

"Поступил анонимный звонок о минировании метрополитена. В настоящий момент проводятся первоочередные задачи по обеспечению безопасности пассажиров, в том числе их эвакуация", — цитирует Азирбека агентство Sputnik Казахстан.

По информации агентства, Азирбек также обратилась к жителям Алма-Аты с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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