В Алма-Ате эвакуируют все станции метро после звонка о минировании

АСТАНА, 24 апр — РИА Новости. Пассажиров всех станций метро Алма-Аты эвакуируют из-за анонимного звонка о минировании, сообщил в понедельник официальный представитель департамента внутренних дел города Салтанат Азирбек.
"Поступил анонимный звонок о минировании метрополитена. В настоящий момент проводятся первоочередные задачи по обеспечению безопасности пассажиров, в том числе их эвакуация", — цитирует Азирбека агентство Sputnik Казахстан.
По информации агентства, Азирбек также обратилась к жителям Алма-Аты с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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