Турция готова восстановить отношения с ЕС при условии безвизового режима

АНКАРА, 24 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара готова восстановить отношения с Евросоюзом, если он выполнил взятые на себя обязательства по введению безвизового режима в рамках миграционной сделки, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в понедельник.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения перед референдумом по изменению формы правления с парламентской на президентскую, который прошел в Турции 16 апреля.

"Тема безвизового въезда для турецких граждан – это их право, о котором речь идет уже 20-25 лет. Мы видим, что это под разными предлогами откладывается. Выполнение этого условия восстановит отношения Турции и ЕС. Если европейцы войдут в конструктивное русло, то отношения наладятся. Для этого нужно, чтобы они выполнили то, что должны", — заявил Калын журналистам в Анкаре.

По его словам, Турция хочет иметь хорошие отношения с ЕС с учетом взаимных интересов. "Речь идет о финансовой помощи (в рамках миграционной сделки) в три миллиарда евро для приема беженцев. Пока перечислены только 790 миллионов. У европейцев есть возможность сдержать свое слово. Мы предотвратили гибель беженцев в море и деятельность банд торговцами людьми. С одной стороны, мы сталкиваемся с огромной волной беженцев, с другой – видим, насколько отстает ЕС от собственных обязательств", — добавил Калын.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". В рамках этих договоренностей в мае Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции, если бы Анкара до конца июня выполнила остающиеся условия для отмены виз. В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил ЕС выходом из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит гражданам его страны безвизовый режим.