В МИД России прокомментировали атаку на военную базу в Афганистане

Афганские военные у входа на военную в городе Мазари-Шариф на следующий день после террористической атаки. 22 апреля 2017

Афганские военные у входа на военную в городе Мазари-Шариф на следующий день после террористической атаки. 22 апреля 2017

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Атака на военную базу в Афганистане свидетельствует о необходимости прямого диалога между Кабулом и "Талибаном"*, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с террористическим актом в Афганистане.

В минувшую пятницу, 21 апреля, переодетые в форму афганской армии боевики ворвались на территорию военной базы в провинции Балх. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан"*. Газета Wall Street Journal со ссылкой на афганских чиновников сообщила, что жертвами нападения стали по меньшей мере 170 человек.

"Произошедшее вновь свидетельствует о необходимости скорейшего запуска межафганских мирных переговоров, начала прямого диалога между правительством ИРА и Движением талибов. Россия подтверждает готовность содействовать продвижению процесса национального примирения в ИРА, в том числе по линии Московского диалога по Афганистану", — говорится в сообщении.

В комментарии МИД РФ говорится, что в результате атаки "число жертв превысило 200 человек, большинство из них – афганские военнослужащие".

"К сожалению, оправдываются самые пессимистические прогнозы, связанные с началом очередного боевого сезона в Афганистане. Вынуждены констатировать, что кровопролитный внутренний конфликт на многострадальной афганской земле не утихает, несмотря на многолетнее присутствие военного контингента НАТО и масштабные финансовые вливания со стороны иностранных доноров в укрепление потенциала силовых структур этой страны", — говорится в тексте сообщения.

*Террористическая организация, запрещенная в России.